Президентът на Българската федерация по борба Станка Златева даде обширно интервю пред bTV Спорт, в което коментира както политиката на централата, така и скандала от Държавното първенство в Сливен.

Припомняме, че на 21 януари след финала в категория до 72 кг класически стил избухна напрежение. Недоволен от загубата си, състезателят на ЦСКА Иво Илиев изрита съдийската маса. В последвалата суматоха съдийката Елина Васева му нанесе удар, а в инцидента се включи и майката на бореца.

С решение на Управителния съвет на БФБ Иво Илиев е наказан с лишаване от състезателни права за срок от две години. През този период той няма да има право да участва в официални състезания.

По случая със съдийката Елина Васева Златева обясни, че се очаква становище на комисиите към Световната федерация по борба, тъй като тя е съдия с международен статут. След решението на международната централа ще бъде определена и позицията на българската федерация.

В интервюто Златева засегна и темата за развитието на родната борба. Тя заяви, че не е против участието на чуждестранни състезатели, но подчерта, че трябва да се дава шанс на младите български таланти. По думите ѝ федерацията следва различна политика от тази на предишното ръководство и цели по-градивен и устойчив модел на развитие.

Президентът на БФБ разкри още, че се събират подписи за свикване на извънредно общо събрание, което да обсъди бъдещето на управлението. „Аз показах на хората моето виждане за развитието на борбата. Въпросът е да покажем, че може и по друг начин – по-градивно и по-добре“, заяви Златева.