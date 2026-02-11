11.02.2026 15:25 , Людмила Калъпчиева

60 милиарда евро за укрепване на отбраната на Украйна, 30 милиарда евро за макрофинансова помощ и бюджетна подкрепа

Украйна трябва да се ангажира да продължи демократичните реформи и да се бори с корупцията

Заем, който ще бъде финансиран чрез общи заеми на ЕС; Украйна ще го изплати, след като получи военни репарации от Русия

Членовете на ЕП гласуваха в подкрепа на три законодателни акта за предоставяне на заем от ЕС в размер на 90 милиарда евро на Украйна, изправена пред продължаващата агресивна война на Русия.

В сряда Парламентът прие пакет от предложения, насочени към подпомагане на Украйна със заем от ЕС в размер на 90 милиарда евро за 2026 г. и 2027 г. Т.нар. заем за подкрепа на Украйна ще спомогне за посрещане на спешните нужди на Украйна от финансиране на фона на продължаващата агресивна война на Русия, която навлиза в петата си година.

От заема 30 милиарда евро ще бъдат предоставени за макрофинансова помощ или бюджетна подкрепа, предоставени чрез механизма на ЕС за Украйна. 60 милиарда евро ще бъдат разпределени за укрепване на отбранителните способности на Украйна и за подкрепа на възлагането на обществени поръчки за военно оборудване, като се гарантира своевременен достъп до отбранителни продукти от критично значение от — основно — отбранителната промишленост на Украйна, ЕС и Европейското икономическо пространство (ЕИП)/Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ). Ако определени отбранителни материали не са незабавно на разположение от тези държави за спешна доставка в Украйна, ще се прилага набор от целеви дерогации за снабдяването им от други държави.

Финансовата помощ ще бъде предоставена в съответствие с нуждите на Украйна от финансиране, определени в стратегия за финансиране, изготвена от Украйна и оценена от Комисията. Стратегията ще трябва да бъде одобрена от Съвета.

Цялото финансиране ще бъде обвързано със строги условия, включително трайния ангажимент на Украйна към демократичното управление, принципите на правовата държава и защитата на правата на човека, включително правата на малцинствата. Това включва продължаващите усилия за борба с корупцията и укрепване на демократичните институции.

Заемът за подкрепа ще бъде финансиран чрез общи заеми на ЕС от капиталовите пазари и гарантиран от „маржа“ на дългосрочния бюджет на ЕС и разходите за обслужване на дълга ще бъдат покрити от годишните бюджети на ЕС. Комисията оцени разходите за обслужване на дълга на около 1 милиард евро за 2027 г. и на около 3 милиарда евро годишно от 2028 г. нататък. Украйна ще бъде отговорна за погасяването на главницата по заема, след като получи военни репарации от Русия.

Законодателните актове, необходими за завършване на този пакет за подкрепа, бяха приети съгласно неотложната процедура на Парламента, за да се гарантира предоставянето на бърза помощ на Украйна.

Предложението относно заема за подкрепа на Украйна беше одобрено с 458 гласа „за“, 140 гласа „против“ и 44 гласа „въздържал се“, предложението за изменение на механизма за Украйна получи 473 гласа „за“, 140 гласа „против“ и 32 гласа „въздържал се“, а предложението за изменение на дългосрочния бюджет на ЕС (МФР) за периода 2021—2027 г. осигури 490 гласа „за“, 130 гласа „против“ и 32 гласа „въздържал се“.

Следващи стъпки

Съветът трябва също така официално да приеме пакета, за да може Комисията да извърши първото плащане в началото на второто тримесечие на 2026 г.

Контекст

Заемът от ЕС за подкрепа беше договорен на заседанието на Европейския съвет в Брюксел на 18 декември 2025 г. и представен от Европейската комисия на 14 януари 2026 г. Тези 90 милиарда евро са предназначени за покриване на две трети от очакваните финансови нужди на Украйна за съответния период. Тъй като Чехия, Унгария и Словакия избраха да не подкрепят заема, споразумението беше прието в рамките на процедурата за засилено сътрудничество — механизъм, който позволява на желаещите държави членки на ЕС, да си сътрудничат в конкретни области без единодушие.