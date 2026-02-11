11.02.2026 15:26 , Людмила Калъпчиева

Партньорствата в областта на сигурността и отбраната подкрепят стратегическата автономност на ЕС, като същевременно остават изцяло съпътстващи НАТО

ЕС е изправен пред най-сериозната си ситуация по отношение на сигурността след Втората световна война, като Русия е основната заплаха

Необходимост от преоценка на икономическите отношения с Китай и укрепване на устойчивостта

Призив за по-силен и по-способен стълб на отбраната, така че ЕС да може да действа самостоятелно, ако е необходимо

В доклад, приет в сряда, ЕП подчертава, че партньорствата на ЕС в областта на сигурността и отбраната са ключови за ефективната реакция на нови заплахи и за глобалната роля на ЕС.

В текста, изготвен от комисията на ЕП по сигурност и отбрана (SEDE), се твърди, че партньорствата на ЕС в областта на сигурността и отбраната, които имат за цел да засилят съвместните усилия в областта на сигурността и отбраната между ЕС и ключови двустранни партньори, са от съществено значение, за да се реагира ефективно на настоящите и бъдещите заплахи за сигурността и да се засили ролята на Съюза като глобален стратегически фактор. Парламентът счита тези партньорства за необходимост, а не за опция, тъй като те подкрепят стратегическата автономност на ЕС, като същевременно остават изцяло допълващи НАТО и се основават на многостранно сътрудничество.

В текста се подчертава, че ЕС е изправен пред най-сериозната ситуация в областта на сигурността от Втората световна война насам, предизвикано главно от агресивната война на Русия срещу Украйна, но и от по-широките хибридни заплахи, тероризма, кибератаките и рисковете, свързани с критичната инфраструктура, както и тези, свързани с изменението на климата. Русия, подкрепяна от партньори като Иран, Северна Корея и Беларус, се определя като основната заплаха за европейската сигурност, докато Китай се описва като стратегически конкурент, чиято подкрепа за Русия изисква от ЕС да направи преоценка на икономическите отношения и да укрепи устойчивостта спрямо Пекин.

НАТО остава крайъгълният камък на колективната отбрана

Членовете на ЕП също така подчертават необходимостта от по-тясно сътрудничество между ЕС и НАТО, потвърждавайки отново НАТО като крайъгълен камък на колективната отбрана. Те същевременно призовават за по-силен стълб на отбраната на ЕС, за да се даде възможност на ЕС да действа самостоятелно, ако е необходимо. Евродепутатите подчертават значението на оперативно съвместимите военни способности в цяла Европа, както и значението на съвместното възлагане на обществени поръчки, промишленото сътрудничество, стандартизацията и привеждането в съответствие с планирането на НАТО, за да се избегне дублирането и да се подобри готовността.

Докладът приветства разширяването на партньорства на ЕС в областта на сигурността и отбраната с единомислещи партньори на ЕС, включително съюзници от НАТО като Норвегия, Обединеното кралство и Канада, както и други партньори в Европа и в Индийско-Тихоокеанския регион. Особен акцент се поставя върху Украйна като стратегически приоритетен партньор, като членовете на ЕП призовават за трайна военна, промишлена и политическа подкрепа за Киев, гаранции за сигурност и използване на замразени руски активи за възстановяване на Украйна в съответствие с международното право. Те предлагат да се формализира стратегическо партньорство с Украйна.

Цитат

„Никога в историята на ЕС не сме се сблъсквали с по-големи предизвикателства в областта на сигурността или с по-голяма несигурност. В тази нестабилна среда на сигурност трябва да реагираме със сила – имаме нужда от партньорства в областта на отбраната, за да изградим сфери на общи интереси срещу сфери на влияние и имперски действия. Настоящият доклад отваря нова страница за разширени и засилени партньорства на ЕС. В усилията си да възпрепятства руския империализъм ЕС няма по-голям и по-важен партньор от Украйна. Подкрепата за Украйна е основата на отбраната на ЕС“, заяви докладчикът Михал Шчерба (ЕНП, Полша) след гласуването.

Текстът беше одобрен с 440 гласа „за“, 119 гласа „против“ и 85 гласа „въздържал се“.