Иновации и емоции: Открит урок по социални умения във 2.б клас

преди около 1 час

Открит урок

Във 2.б клас се проведе вълнуващ открит урок на тема „Социални умения и общуване“, който превърна класната стая в лаборатория за приятелство и екипен дух. Класният ръководител, г-жа Стефанова, приложи на практика иновативните методи и похвати, усвоени по време на нейното обучение по програма „Еразъм+“ през месец декември.

На събитието присъстваха директорът на училището г-жа Гергана Султанова, заместник-директорът г-жа Марияна Иванова, както и колеги от методическото обединение.

Учене чрез споделяне и толерантност

Учениците, разпределени в екипи, преминаха през задачи, фокусирани върху силата на „вълшебните думи“ и значението на жестовете на толерантност. Г-жа Стефанова умело интегрира европейския опит, поставяйки акцент върху емоционалната интелигентност и културата на общуване.

Динамични игри за доверие

Часът бе наситен с практически игри, които тестваха доверието и координацията на децата:

Доверие в партньора: С игрите „Вързани крака“, „Преплетени ръце“ и „Ръката ми хвани и ми се довери“, учениците разбраха, че успехът зависи от подкрепата на другарчето.

Релаксация и фокус: Релаксиращата игра „Мечо Пух пише писмо“ внесе хармония и спокойствие в класната стая.

Екипно състезание: В играта „Най-високата кула“ малките строители демонстрираха, че общата цел се постига най-добре с добра комуникация.

Послание от сърце: Финалът бе поставен с емоционалната игра „Моето сърце“, която обедини всички в единна и позитивна общност.

Висока оценка за европейските стандарти

Ръководството на училището даде висока оценка за професионализма на г-жа Стефанова и способността ѝ да пренесе най-добрите европейски практики в българската класна стая. Урокът доказа, че когато знанието се съчетае с игра и грижа, резултатите са щастливи и сплотени ученици.

