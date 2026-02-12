Сливен. Новини от източника. Последни новини

ВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ГР. СЛИВЕН И РЕГИОНА 12.02.2026

12.02.2026 08:44 , Ваня Банчева (Бюро по труда - Сливен)

