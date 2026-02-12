12.02.2026 09:25 , Людмила Калъпчиева

В изпълнение на Приоритет № 5: „Осигуряване правото на детето на живот и развитие в сигурна и безопасна среда“, Комисията за детето при Община Котел реализира инициативата „Предай нататък“, насочена към подобряване на взаимоотношенията в училищната общност.

Предизвикателството се проведе в периода от 19 януари до 30 януари 2026 г. и обедини детски и учебни заведения от общината около каузата да насърчи децата да бъдат внимателни, съпричастни и доброжелателни.

В инициативата се включиха: СУ „Георги Ст. Раковски“, НУФИ „Филип Кутев“ и ДГ „Дъга“ в гр. Котел, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Кипилово, ОУ „Н. Й. Вапцаров“ в с. Ябланово и ОУ „Димитър Камбуров“ в с. Стрелци.

Общо 208 деца и ученици – от детската градина до седми клас – станаха част от „веригата на доброто“, като споделиха истории за извършени от тях добри дела, жестове на помощ, подкрепа и внимание към другите. Разказите се предаваха символично „нататък“, създавайки вдъхновяваща поредица от положителни примери и доказвайки, че добротата е заразителна.

В знак на признание и благодарност за участието на всяко дете, Комисията за детето при Община Котел връчи картички с послание, чрез което насърчи малките участници да продължат да носят доброто в себе си и да го споделят с околните.

Инициативата показа, че когато децата растат в среда на подкрепа, уважение и съпричастност, училищната общност се превръща в по-сигурно, по-топло и по-добро място за всички.