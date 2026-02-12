Обявяване на първите стипендии „Будители: Поколение Z“ за учебната 2025/2026 година

12.02.2026 09:35 , Николай Димитров (ГПЗЕ )

Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" | България | преди около 1 час | 29

След изключително оспорвана надпревара и представяне на впечатляващи, задълбочени и вдъхновяващи пътни карти за развитие, с радост обявяваме носителите на първите три стипендии „Будител: Поколение Z“ за учебната 2025/2026 учебна година.

Стипендиите се финансират изцяло с дарения от бивши възпитаници на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“, които продължават да подкрепят развитието на следващите поколения ученици на Езиковата гимназия.

Будители: „Поколение Z“ за учебната 2025/2026 година са:

Християнна Христанова – 12В клас

Климент Иванов – 10В клас

Яна Блецова – 8А клас

До 18.02.2026 г. всички стипендианти ще получат своите индивидуални резултати, както и подробни указания за сключване на договори за получаване на стипендия. На кандидатите, които тази година няма да бъдат отличени със стипендия, ще бъдат изпратени персонални препоръки от оценителите с насоки за подобряване на пътните им карти за развитие през следващата учебна година, както и малки поощрителни награди-изненади за куража и вдъхновението им да участват в конкурса.

Гордеем се и благодарим на всички настоящи възпитаници, които приеха предизвикателството да мечтаят смело и да заявят своята визия за бъдещето си чрез своите пътни карти за развитие. Вашите идеи са доказателство, че будителството не принадлежи само на миналото – то е състояние на духа, избор да бъдеш активен, отговорен и устремен. А, ние бившите откриваме с радост, че „не сме се изгубили безследно“ щом вие ни повтаряте, нали?

Дарителска кампания "Знанието е навсякъде!" Подкрепете ни!