Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 12.02.2026 г.

12.02.2026 10:28 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 23 минути | 37

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 11.02.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 12.02.2026 Г.

Сливен: Служители на РУ-Сливен работят по сигнал за взломяване на вендинг автомат за топли напитки, намиращ се на ул. „Ел. Багряна“ в град Сливен. Деянието е установено на 11 февруари около 06,00 часа. По данни на заявителя е извършена кражба на 120 евро в монети, като общата заявена щета е на стойност 310 евро. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са регистрирани произшествия с материални щети.