Преди да резервирате: Най-важните проверки при избор на място за настаняване

12.02.2026 10:29 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди 22 минути | 40

Снимки, звезди, отзиви и цена – какво всъщност стои зад тях

Февруари е периодът, в който много хора вече планират и резервират пътуванията си за годината – било то за почивка, бизнес или кратък престой. Именно в този момент информираният избор на място за настаняване може да се окаже решаващ за това дали преживяването ще отговори на очакванията или ще доведе до разочарование.

В новия епизод на подкаста „Ние, потребителите“ гостува хотелиерът Стоил Далевски, за да коментира основните ориентири за потребителите при избора на място за настаняване.

„По звездите и категоризацията на туристическия обект потребителят може да се ориентира какво ще бъде качеството на услугата и всичко свързано с обекта – ресторант, бар и още много други неща. Условията за къща за гости три звезди са едни, за хотел три звезди са съвсем различни. Веднага след това е добре да се погледнат отзивите за дадения обект, как е направен сайтът, какво включва цената, влиза ли туристически данък в нощувката и т.н. Така ще можете да се насочите колко звезди искате и на каква цена бихте решили да използвате дадената услуга.“, препоръчва Далевски.

Хотелиерът отбелязва, че не толкова луксозни обекти могат да бъдат предпочетени от туристите дори пред хотел с 5 звезди заради местоположението им. Той не скри обаче, че има и некоректни лица в бранша, които използват това обстоятелство и заблуждават потребителите. Например, посочват „първа линия на морето“, но пътят до плажа е 20 минути. „Според мен, е много важно в сайта да се опише на колко метра се намира от морето, дали се заобикаля, а не да го мерят по въздух. Коректното е да се казва на колко минути пеша е самото море, а не само на колко метра е.“, коментира Далевски.

Много отзиви за туристическите обекти се манипулират. „По-добрият вариант е да се имат предвид конкретните впечатления, отколкото средните оценки. Хубаво е, ако сайтът на обекта има виртуална разходка, за да сравните впечатленията си от нея с отзивите и снимките в интернет и тогава да се насочите към резервация.“, казва той.

„Хората вече са доста запознати със снимките от изкуствен интелект, но има и такива, които не са. За някои ще е много трудно, например за лица от чужбина или от други градове, но е хубаво при възможност да отидат на място и да погледнат обекта на живо, да видят с какво разполага, стаите, хигиената и да преценят дали ги устройва – дали това са техните изисквания, биха ли се чувствали добре и комфортно в дадената стая и след това да заплатят. За съжаление, няма в момента работеща формула, която да гарантира, че снимката отговаря на 100% на реалността.“, посочва Далевски.

„Клиширано е, но истината е: цена-качество. В градските хотели се търси основно цена. В сезонните туристически обекти хората искат малко повече комфорт, тъй като очакват да една-две седмици да си починат на хубаво, различно и приятно място, но цената отново е много важна“, коментира той и обобщава, че от години туризмът в България се гради на цена, като прогнозира, че и занапред ще е така.

Хотелиерът препоръчва да се следи за т.нар. „скрити такси“ и в касовия бон. Там трябва да са отразени цената на нощувките, туристическата такса, а най-вече при сезонните обекти е включена и застраховка. „Всичко останало е незаконно и не трябва да го плащате, а да сезирате компетентните органи, тъй като такива некоректни практики влияят негативно на туризма в нашата държава.“, казва още той.

Далевски призова туристите винаги да настояват за издаването на касова бележка, тъй като евентуален пропуск на рецепциониста може да е неволен, но при отказ да сезират компетентните органи. Той подчерта, че при възникването на потребителски казус, без касов бон и отразяване в регистъра на хотела, гостът няма да може да докаже, че е нощувал там и да защити правата си.

По отношение подхода при резервациите той препоръчва за градски хотели те да се правят през телефоните на мястото за настаняване. Така туристът има възможност лично да попита каква е цената, с какво разполагат стаите, да се поинтересува влиза ли закуска, вечеря и т.н.

„Всичко е въпрос на договорка между туриста и хотелиера. Ако има разминаване в цената, може да бъде коментирано с управата на обекта да се види от къде се получава разликата. Препоръчвам на всички колеги да бъдат винаги в полза на клиента. Ние работим в сферата на услугите и сме длъжни да дадем най-доброто от себе си. Трябва да имаме търпение и самочувствие, че правим една добра услуга и да можем да увеличаваме нейното качество, за да бъде потребителят доволен.“, казва Далевски по отношение на възможни компенсации при разминаване на обещаното с предоставеното.

Според него, ако потребителят не е сигурен, че ще използва всички нощувки, е хубаво да попита управата на хотела какво се случва с парите за оставащите. „При нас има практика да се дават ваучери с период на валидност една година за използване на предплатените и неизползвани нощувки. Но всеки хотел има различна политика.“, подчертава той.

„Особено в сезонните обекти идват предимно чужденци, които изкарват например седмица в дадения хотел, след което казват, че са изключително недоволни, имат проблеми с храната, стаята и т.н. и искат компенсация, да им се възстановят средства. Това е некоректно към хотелиера и трябва да бъдем твърди и никога да не се поддаваме на такъв натиск, ако знаем, видно е и е доказано, че този клиент е некоректен“, разказва той по повод некоректни практики на туристи. „В началото беше стрес за нас, защото повечето хотелиери гледаме да сме в полза на клиента винаги. И такива практики ни тежаха. Мислехме, че проблемът е някъде в нас, но след като разбрахме, че това е масово, че има групи, които се обучават и гледат да си изкарат почивките безплатно, разбрахме, че това е некоректна практика от страна на клиента. Когато ние сме сгрешили, компенсираме клиента. Когато виждаме, че той няма основание, че е седял няколко нощувки и на следващия или на по-следващия ден трябва да си замине и иска да му се възстановят средства, това е ясно, че е некоректна практика.“, завършва той.

Към видеото: