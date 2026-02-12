ИНТЕГРИРАН УРОК, В КОЙТО ПРОГРАМИРАНЕТО СРЕЩА ПРИРОДАТА

12.02.2026 11:38 , Невелина Кикьова (X СОУ )

В рамките на дейностите по Национална програма „Иновации в действие“, Модул 1, Дейност 3 – Интердисциплинарно обучение, в нашето училище се проведе открит интегриран урок по Визуално програмиране и Човекът и природата с учители Станислав Донев и Невелина Кикьова.

Урокът започна с кратко припомняне на правилата за безопасна и отговорна работа в компютърния кабинет, което създаде спокойна, организирана и мотивираща учебна среда. Учениците показаха отлична дисциплина и готовност за работа с дигитални технологии.

След това третокласниците се превърнаха в истински изследователи на природата и млади програмисти, които с голям интерес и ентусиазъм се включиха в едно необичайно и вълнуващо учебно преживяване. Основният герой в урока беше добре познат и обичан от децата – лъвът, който се нуждаеше от помощ, за да стигне до храната си.

Чрез знанията си по „Човекът и природата“ учениците си припомниха какво е живо същество, какви жизнени процеси протичат в организмите и защо храненето е жизненоважно за животните. Лъвът беше представен като месоядно животно, което се нуждае от храна, за да получи енергия и да оцелее.

Същинската интеграция между двата учебни предмета се осъществи чрез визуалното програмиране. Учениците трябваше да помогнат на лъва да стигне до месото, като подредят правилните команди в точна последователност. Така те осъзнаха, че както в природата, така и в програмирането, действията се извършват стъпка по стъпка.

Работата с интерактивни упражнения в mozaBook, активното участие на учениците и постоянният диалог между двата предмета направиха урока динамичен, емоционален и запомнящ се. Децата с лекота откриха връзката между програмирането и природата и разбраха, че чрез технологиите могат да моделират реални природни процеси.

В края на урока учениците споделиха, че чрез програмирането са разбрали по-добре защо животните се хранят и как получават енергия за живот. Те демонстрираха логическо мислене, любознателност и умения за работа в екип, а усилията им бяха заслужено възнаградени със сертификати.

Откритият урок беше ярък пример за успешна интердисциплинарна интеграция, която превръща ученето в истинско преживяване, а знанията – в осмислени и трайни. Един вдъхновяващ урок, който показа, че когато програмирането срещне природата, резултатите са впечатляващи.