Проведе се заседание на Областния координационен център за въвеждане на еврото

12.02.2026 14:03 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди 17 минути | 2

Областният координационен център към Механизма за координация на наблюдението и контрола във връзка с въвеждането на еврото в Република България проведе редовно заседание. То се състоя днес (12 февруари) в Областна администрация Сливен. Съвещанието бе ръководено от заместник областния управител Фатме Мустафова. Тя запозна участниците с проблемите, дискутирани на заседанието на Националния координационен център на 9 февруари.

Сред темите на днешната среща бяха напредъкът в процеса по изтегляне на лева от обращение в област Сливен; координацията и съвместните действия на екипите за проверки; мерките за осигуряване на сигурността и обществения ред в малките населени места и по отношение на уязвимите групи; проблемите, свързани с разпространение на фалшиви евробанкноти.

От НАП съобщиха, че досега в област Сливен са извършени над 250 проверки по Закона за въвеждане на еврото в Република България. Констатирани са 5 нарушения. През последните седмици зачестяват жалбите за завишени цени срещу фирми, които зареждат училища и детски градини. Текат проверки по сигналите.

В сферата на пощите в област Сливен няма констатирани неистински банкноти. От началото на месец февруари досега в пощенските станции са извършени 657 операции при които са обменени около 486 000 евро. Засилва се обменът на суми до 1000 лева. От началото на годината няма нито една пощенска станция, където да не е извършен обмен на левове в евро.

„Преходът протича спокойно, но още не е приключил. Преминахме без сътресения първия етап, но ангажиментът и контролът от страна на компетентните институции остават. Еврото вече се разпознава от хората, но цените остават източник на напрежение. Има усещане за спекулативни практики и са необходими целенасочени действия за преодоляване на тези проблеми“ – обобщи заместник областният управител Фатме Мустафова.

Областният координационен център провежда заседания всяка седмица.