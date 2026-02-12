Сливен, кратки вечерни новини, 12.02.2026 г., четвъртък

12.02.2026 15:57 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

На 12 февруари 2026 г. Областният координационен център към Механизма за наблюдение и контрол на въвеждането на еврото проведе редовно заседание в Областна администрация Сливен, ръководено от заместник областния управител Фатме Мустафова.

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са регистрирани произшествия с материални щети.

Премиерният спектакъл „Време разделно“ на Варненския драматичен театър ще гостува в Сливен на 25 февруари 2026 г., като представлението ще се състои на сцената на ДТ „Стефан Киров“.

Областният управител Чавдар Божурски свика заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие в Сливен.

От 12 до 14 февруари Община Сливен ще участва в международното туристическо изложение Ваканция&СПА Експо 2026 в Интер Експо Център – София.

Народното събрание изслушва Министерство на вътрешните работи по повод информацията за сексуално посегателство над малолетно дете в Сливен.

Над 250 проверки по Закона за въвеждане на еврото са извършени от Националната агенция за приходите в област Сливен до момента, като са установени пет нарушения.