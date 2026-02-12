12.02.2026 17:43 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Канцеларията на Сливенската света митрополия известява, че Сливенският епархийски съвет, в свое заседание на 15.01.2026 г., прот. №1, се запозна с доклад на Богослужебната комисия по повод богослужебните практики на иконом Иван Иванов, енорийски свещеник в църква „Св. Троица“, гр. Сливен и цялостното му поведение като свещенослужител.

Богослужебната комисия установява, че в служението си иконом Иван Иванов е допуснал системно и тежко нарушаване на 39-то и 25-то Апостолско правило, 20 правило на Първия Вселенски събор, 1 правило на Втория Вселенски събор, 7 правило на Третия Вселенски събор, 90 правило на Шестия Вселенски събор, 2 правило на Трулския събор, 7 и 8 правило на Гангърския събор, 1 и 2 правило на Картагенския събор и 1 правило на Св. Василий Велики, което същевременно представлява нарушение от негова страна на задълженията му като свещенослужител, произтичащи от чл. 135, т. 20 от Устава на Българската православна църква – Българска Патриаршия.

Иконом Иван Иванов е отказал да се съобрази с препоръките на Епархийския съвет и да поправи своето поведение. Иконом Иван Иванов е пренебрегнал включително и пастирското увещание на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений и е нарушил дадено пред него обещание да поправи пропуските в служението си, с което е нарушил задължението си по чл. 135, т. 18 от Устава на БПЦ-БП.

На основание на горното Епархийския съвет на Сливенска епархия на свое заседание на 11.02.2026 г. заседава в качеството на Духовен съд по реда на чл. 178, ал. 1 и 2 от Устава на Българската Православна Църква – Българска Патриаршия. Духовният съд установи, че иконом Иван Иванов е извършил църковно провинение, изразяващо се в деяния против вярата, каноните, правилата на светата Православна църква и Устава на БПЦ-БП, а именно провинения по чл. 190, т. 12 и т. 14 от същия.

На базата на така установените и доказани провинения Духовният съд наложи на иконом Иван Иванов църковно наказание по чл. 191, т. 10 от Устава на БПЦ-БП и според каноните на Светата Православна Църква:

низвержение от духовен сан, без отлъчване от Църквата.

Решението на Духовния съд на Сливенска епархия е потвърдено от Светия Синод на Българската Православна Църква – Българска Патриаршия – пълен състав, единодушно, в заседанието на Синода, проведено на 12.02.2024 г., прот. № 1. С решението на Светия Синод на Българската Православна Църква можете да се запознаете, като отворите линка: Решение на Св. Синод за низвержение на свещеник

Сливенската света митрополия положи всички усилия да не се допусне това развитие на нещата и изразява искрено съжаление за това, че проявените от нейния бивш свещенослужител непреклонно поведение и упорство предизвикаха налагането на тази крайна и болезнена за всички нас мярка. Ще се молим Бог да му даде смирение поне в редиците на миряните, към които той се счита присъединен от днес.

В прикачения файл можете да прочетете решението на Епархийския духовен съд.