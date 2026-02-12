ОТ СЪРЦЕ – КОГАТО ДОБРОТО ИМА ЛИЦЕ

12.02.2026 17:46 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Завладени от духа на седмичното мото „От сърце“, учениците от ГЦОУД – 3. клас, с ръководител Здравка Монева, се включиха във вдъхновяваща творческа инициатива – изработване на „корони – сърца“.

С много старание, въображение и усмивки децата създадоха своите символични корони, чрез които отправиха ясно и силно послание: най-ценните подаръци не могат да бъдат купени – те са усмивката, милата дума и подадената ръка.

В процеса на работа учениците показаха, че добротата е избор, който правим всеки ден – в отношението към съученика, в готовността да помогнем и в способността да подкрепим. Техните сърца бяха изпълнени с топлина, приятелство и взаимна подкрепа.

Защото любовта започва от малките жестове – споделено място в чина, добра дума към съученик или помощ към приятел. Именно тези малки стъпки изграждат голямата сила на една сплотена и съпричастна училищна общност.