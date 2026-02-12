ОТ СЪРЦЕ – ЗА ПРИЯТЕЛСТВОТО, КОЕТО НИ СВЪРЗВА

12.02.2026 18:16 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди 23 минути | 0

Доброто, обичта, сътрудничеството и смисълът от общуването с околните не изключват игрите и забавленията – напротив, те ги правят още по-ценни и истински.

Днес, под седмичното мото „От сърце“, учениците от 3. „а“ и 3. „б“ клас преживяха незабравим ден, изпълнен с усмивки, емоции и споделени моменти. Мероприятието се проведе от училищния психолог Деяна Михова, която насочи децата към ценни уроци за приятелството, уважението и съпричастността.

Чрез игри и съвместни дейности учениците откриха, че най-ценното в приятелството не е състезанието, а умението да се забавляваме заедно – с уважение, подкрепа и грижа един към друг.

Децата показаха, че когато действаме с отворени сърца, печелим много повече от всяка победа – печелим доверие, разбирателство и истинско приятелство. Именно в тези малки, но значими уроци се крие голямата сила на училищната общност.