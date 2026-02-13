Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 13.02.2026 г.

13.02.2026 09:39 , Людмила Калъпчиева

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 12.02.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 13.02.2026 Г.

Сливен: Кражба на лични вещи на стойност около 750 евро е разкрита от служители на РУ-Сливен. Заявлението е подадено на 12 февруари от мъж на 35 години. Кражбата е извършена от гараж в сливенския квартал „Ст. Заимов“. След проведени незабавни издирвателни действия извършителят е установен- криминално проявен мъж на 22 години. Задържан е за 24 часа. Доброволно е предал част от откраднатите вещи. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са регистрирани произшествия с материални щети.