Кметът Стефан Радев проведе обичайния си приемен ден с граждани

13.02.2026, Община Сливен

Казуси от различен характер споделяха в приемния ден на кмета Стефан Радев граждани на Сливен. Жилищни въпроси, урегулиране на имоти и случаи от спортната сфера, бяха сред представените пред кмета сигнали. По част от изложените казуси, градоначалникът се ангажира с проверки и уточняване на детайли. По други сигнали, той посочи, че могат да бъдат изяснени само с решение на съда.

В рамките на отделните срещи представители от регионалната сливенска организация на Съюза на слепите отнесоха към Радев въпрос за транспортно подпомагане относно инициативи на сдружението. Кметът изрази готовност за съдействие относно отправената молба и подкрепа по случая.

Ръководството на Общината провежда приемни с граждани през първия четвъртък от всеки месец през годината. Записването е три дни преди това – в понеделник от 8.30 часа в Центъра за административно обслужване на гражданите – източен вход на Общината. Жалби и сигнали се приемат и по електронна поща.