Сливен ще почете паметта на Апостола с двудневна програма

С двудневна програма Сливен ще почете паметта на Апостола на свободата – Васил Иванов Кунчев. Тази година се навършват 153 години от гибелта на националния герой и на човека, превърнал се в символ на несломим дух и любов към Отечеството.

Начало на събитията в програмата ще даде музикално-поетичната вечер, посветена на Дякона. Тя ще се състои на 17 февруари, вторник, в зала „Сливен“. В нея ще участват ученици от Начално училище „Васил Левски” и Профилирана природо-математическа гимназия „Добри Чинтулов“. Специален гост на вечерта ще бъде Христина Богданова – потомка на Апостола. Началото е от 17.30 ч. Входът е свободен!

В катедрален храм „Св. Димитър“ на 18 февруари, от 17.30 ч., ще бъде отслужена панихида в памет на йеродякон Игнатий – Васил Левски. От храма от 18 ч. ще тръгне шествие в памет на Апостола. То ще премине по булевард „Цар Освободител“, по улица „Донка и Константин Константинови“ и ще стигне до площад „Васил Левски“. Там от 18.30 ч. ще започне общоградската възпоменателна церемония, на която ще се състои и ритуал по поднасяне на цветя

пред паметника на Васил Левски.

Двудневните прояви се организират от Община Сливен, в партньорство със Сливенска митрополия, 13-о Бригадно командване, Регионален клуб „Хаджи Димитър“ при Национално дружество „Традиция“, Профилирана природо-математическа гимназия „Добри Чинтулов“, Начално училище „Васил Левски“ и др.