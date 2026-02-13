Сливен, кратки вечерни новини, 13.02.2026 г., петък

13.02.2026 16:16 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 17 минути | 0

Сливен ще почете паметта на Апостола на свободата Васил Левски с двудневна програма по повод 153 години от неговата гибел.

На 17 февруари с музикално-поетична вечер в зала „Сливен“, в която ще участват ученици от Начално училище „Васил Левски“ и Профилирана природо-математическа гимназия „Добри Чинтулов“, ще бъдат отбелязани 153 години от гибелта на Васил Левски.

На 18 февруари от 17:30 ч. в катедрален храм „Св. Димитър“ ще бъде отслужена панихида в памет на йеродякон Игнатий – Васил Левски.

На 18 февруари в 18:30 ч. ще се проведе общоградската възпоменателна церемония с ритуал по поднасяне на цветя пред паметника на Апостола в Сливен.

Кметът Стефан Радев проведе редовния си приемен ден с жители на Сливен, които поставиха въпроси от различно естество.

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са регистрирани произшествия с материални щети.

Премиерният спектакъл „Време разделно“ на Варненския драматичен театър ще гостува в Сливен на 25 февруари 2026 г., като представлението ще се състои на сцената на ДТ „Стефан Киров“.