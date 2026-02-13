13.02.2026 14:23 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Поредното издание на фермерския пазар в Сливен е планирано за 14 февруари, събота – навръх Трифон Зарезан. Жителите и гости на града ще имат възможност отново да разгледат и закупят продукция от местни производители от региона.

Около 15 ще бъдат шатрите, които ще се намират на обичайната локация – пред сградата на Община Сливен. Те ще предлагат богато разнообразие от продукти – месни, пчелни, козметика, сувенири, бижута, текстил, био изделия, сладки изкушения. От търговските щандове посетителите ще имат възможност да си закупят още етерични масла, вино и билки.

Фермерският пазар ще продължи през целия празничен ден.