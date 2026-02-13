13.02.2026 14:46 , Людмила Калъпчиева

Добруджанският овощарски съюз с ключово участие на FRUIT LOGISTICA 2026 – нови пазари и конкретни договори за българските производители

Българското овощарство получи заслужено признание на най-голямото световно изложение за пресни плодове и зеленчуци – FRUIT LOGISTICA 2026. В Палата 6.2, щанд B01 производители от Добруджанския овощарски съюз показаха ароматни ябълки, круши и костилкови плодове, отгледани в условията на добруджанския чернозем. Продукцията предизвика сериозен интерес от страна на търговци и дистрибутори от Скандинавските страни и Близкия изток, които отчетоха отличните вкусови качества, устойчивостта и високото качество на плодовете.

На колективни щанд на България се представиха 25 земеделски производители, сред които ЗП „Симеон Търпанов“, ЗП „Димитър Рачев“, ЗП „Николай Николов“, „Спасов Гардън“ ЕООД - членове на Добруджанския овощарски съюз, както и представители на партньорски организации – Съюз на Дунавските овощари, Българска аграрна камара, Сдружение „Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните (БАМ-я)“. Участието бе осъществено с подкрепата на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд “Земеделие”.

Какво постигнаха родните производители

Българското участие привлече засилен интерес от професионалната общност и многобройните посетители на FRUIT LOGISTICA 2026 от цял свят, превръщайки щанда ни в център за интензивни разговори и бизнес срещи. “Това отвори вратите за търговски обмен и възможности за развитие, които затвърдиха позициите на българското овощарство като конкурентоспособен и търсен партньор на международните пазари. Бяха сключени договори за износ на череши от реколта 2026 за Германия и Австрия. Пазарите за ябълки бяха разширени значително, като най-предпочитана от чуждестранните дистрибутори и търговци бе добруджанската ябълка, оценена като един от най-добрите продукти в Европа”, съобщи Симеон Търпанов от Добруджанския овощарски съюз. По думите му голям е бил интересът и към новите сортове ябълки, селектирани за дълъг транспорт без компромис в качеството и сочността на плодовете, където също имаме какво да покажем. “Акцентирахме и върху горските плодове (малини и боровинки), като бяха представени иновативни „умни“ опаковки, които запазват свежестта на продукта по-дълго по време на път. Успяхме да договорим и партньорства за хладилен транспорт, които ще намалят логистичните разходи за доставка до Западна Европа с между 10 и 12%”, добави още Симеон Търпанов.

Български ферми за био орехи и лешници подписаха споразумения за доставки за европейската сладкарска индустрия.

Фокус върху иновации и устойчиво развитие

Българските участници проявиха силен интерес към иновациите в сектора и обмениха опит и идеи за повишаване ефективността на производството, преработката и съхранението на продукцията. Те показаха, че са готови да се адаптират към новите изисквания на международния пазар, проучвайки внимателно възможностите за внедряване на AI системи за мониторинг и ранно откриване на болести по растенията, показани от иновативни и стартиращи компании по време на изложението. Сериозно внимание привлече и представянето на нови сортове ябълки, устойчиви на съхранение и транспорт, съобразени с изискванията на големите търговски вериги.

Българският плод – разпознаваем и търсен

FRUIT LOGISTICA 2026 още веднъж показа, че българските плодове имат своето място на трапезата, в кулинарията и в преработвателната индустрия на най-елитните клиенти и пазари в Европа.

“В една изключително трудна за овощарите година, заради климатичните условия в страната, съумяхме да демонстрираме воля за осигуряване на здравословна, разнообразна и качествена храна местното производство, заедно със сезонна наличност и гаранции за свежест и безопасност на продуктите. Имаме нужда от ефективна подкрепа и призоваваме институциите за помощ за насърчаване на овощарството, стабилност на доходите на земеделските стопани и устойчив растеж, което ще позволи и на потребителите да получават български продукти на справедливи и достъпни цени“, посочват от Добруджанския овощарски съюз.

Родните овощари се завръщат от Берлин с нови партньорства, конкретни договори и увереност, че обединението на производителите, фокусът върху качество и иновации, и активното присъствие на международни изложения са ключът към успешно позициониране и конкурентоспособност на европейския пазар на пресни плодове, сокове, преработени храни и ядки.