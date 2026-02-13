Община Сливен ремонтира кметското наместничество в „Дебелата кория“

13.02.2026 15:37 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Община Сливен извърши текущ ремонт на сградата на кметското наместничество в кв. „Дебелата кория“. За това съобщиха от отдел „Обществени сгради“. Дейностите включваха частична подмяна на керемиди, ремонт на комини и стреха, цялостна подмяна на фасадната дограма. Положена е топлоизолация по фасадите с външна силикатна мазилка.

Строително-монтажните работи по обекта са изпълнени в срока, предвиден в договора със строителната фирма.

Ремонтите на административни сгради и прилежащата им инфраструктура в община Сливен продължават.