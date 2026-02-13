Общината надгражда социалните услуги в Сливен с нов електрически автомобил

13.02.2026 16:30 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Община Сливен и Министерството на труда и социалната политика сключиха договор за финансиране по инвестиция BG-RRP-13.011-0003-С01 „Закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни за предоставяне на социални услуги в Община Сливен“. Средствата за реализиране на настоящата дейност са в размер на 58 082,76 евро и са осигурени с финансиране от Европейския съюз чрез Механизма за възстановяване и устойчивост, в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, Глава „RePofwerEU“, инвестиция C13.I3: „Инсталиране на фотоволтаични системи в заведения за социални услуги и осигуряване на електрически превозни средства за заведения за социални услуги“. Процедурата е чрез директно предоставяне на конкретни крайни получатели BG-RRP-13.011 „Закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги“. Договорът е финансиран изцяло от Европейския съюз – NextGenerationEU, като Община Сливен няма собствен принос.

Целта на Инвестицията е да се повиши енергийната ефективност, да се намали енергийната зависимост и да се подобри оперативната устойчивост в сектора на социалните услуги, чрез предоставяне на електрическо превозно средство и зарядна станция в подкрепа на социалната дейност. Това ще доведе до намаляване зависимостта от изкопаеми горива, насърчаване на производството на възобновяема енергия и подпомагане на прехода към чиста мобилност в съответствие с Плана REPowerEU, Европейската соларна стратегия и Зеления пакт на ЕС.

Ще бъде закупено електрическо превозно средства и зарядна станция за нуждите на социална услуга „Асистентска подкрепа“, като ще се използва и от другите социални услуги на територията на община Сливен.

Срокът за изпълнение на договора от датата на неговото сключване: 11.02.2026 г. до 30.06.2026 г.