13.02.2026 23:08 , Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")

Тази седмица в часовете по ИУЧ Математика, учениците се потопиха в света на десетичните дроби чрез иновативния модел „1 към 1“ – всеки ученик със собствено устройство и личен темп на работа.

Учене чрез действие и самоконтрол

Основният акцент на урока беше упражняването на умножение и деление на десетични дроби. Вместо стандартното решаване на задачи в тетрадка, децата използваха платформата Khan Academy и други образователни приложения.

Това, което направи часа по-различен и вълнуващ, беше възможността за моментална обратна връзка. Когато системата отчете грешка, тя не просто показва „грешен отговор“, а насочва ученика към логиката на решението.

Защо този метод е успешен?

• Персонализация: Всеки работи със собствена скорост, без да се притеснява, че изостава или че му е скучно.

• Самостоятелност: Учениците сами да анализират и отстраняват грешките си, което изгражда увереност и критично мислене.

• Геймификация: Елементът на игра и визуалните награди в приложенията поддържат висока мотивация през целия час.

Резултатът: Усмивки и решени задачи

Тези часове преминават неусетно, а математиката вече не изглеждаше като „труден предмет“, а като логическо предизвикателство, с което всеки може да се справи. Учениците доказаха, че когато разполагат с правилните инструменти, са готови да поемат отговорност за собствения си напредък.

Интегрирането на технологиите в образованието не е просто модерна тенденция – това е пътят към създаването на ангажирани и мислещи млади хора.