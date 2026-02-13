13.02.2026 23:22 , Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")

В рамките на проект по НП „Иновации в действие“, Модул I в ОУ „Панайот Хитов“ се проведе вълнуваща беседа с бъдещите специалисти от Университета по хранителни технологии – Пловдив. Студентите от IV курс Цветомира Цумпова и Димитър Желев успяха да превърнат темата за диетологията в изключително интересно и увлекателно преживяване за учениците от V и VII клас

Акценти от срещата:

• Балансът е ключът: Цветомира Цумпова представи основите на балансираното хранене, адаптирано към нуждите на подрастващите.

• От теория към практика: Учениците научиха как лесно да заменят вредните междинни закуски с пресни плодове и салати и как сами могат да си приготвят вкусна и здравословна закуска за голямото междучасие.

• Кулинарна работилница: Под ръководството на Димитър Желев и учителите протече и най-вълнуващата част за учениците - съвместното приготвяне на здравословна закуска. Така децата видяха, че „полезно“ може да означава и „вкусно“ и „бързо“.

Когато младите хора говорят на млади хора (студенти на ученици), информацията се възприема много по-естествено. Дискусията за навиците показа, че петокласниците и седмокласниците са готови да поемат отговорност за своето здраве, стига да имат правилните насоки.

„Здравословното хранене не е ограничение, а грижа за тялото, която започва от училищния чин.“