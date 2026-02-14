14.02.2026 14:08 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

На Трифон Зарезан кметът Стефан Радев пожела на жителите и гости на Глушник здраве, берекет и плодотворна година. Градоначалникът днес бе гост на празника в сливенското село, на който бе извършен ритуал по символично зарязване на лозите.

В гроздовия масив в района на селото молебен за здраве и богата реколта отслужи отец Йордан, който благослови всички присъстващи.

Кметът на селото Димитър Петков пожела на гостите и майстори винари все по-млади хора да обръщат поглед към лозарството, да продължат традицията и да произвеждат качествени вина, характерни за района на Глушник.

Поздрав към всички отправиха самодейците от местното Народно читалище „Просвета – 1935“.

Празникът продължи с дегустация на вина и награждаване на най-добрите винопроизводители.