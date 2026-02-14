Сливен, кратки вечерни новини, 14.02.2026 г., събота

14.02.2026 16:05 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 4 часа | 95

На празника Трифон Зарезан кметът на Сливен Стефан Радев отправи пожелания за здраве, берекет и успешна година към жителите и гостите на Глушник.

Поредното издание на фермерския пазар в Сливен се проведе днес, на Трифон зарезан и Деня на влюбените - Свети Валентин.

Община Сливен разширява възможностите на социалните услуги чрез закупуването на нов електрически автомобил.

Община Сливен извърши текущ ремонт на сградата на кметското наместничество в кв. „Дебелата кория“.

С вернисаж в галерия „Май“ бе представена обща изложба на сливенското представителство на Съюза на българските художници.

Странно улично осветяване притегли вниманието на жителите на Сливен - на видео, споделено онлайн от стъкленото кръстовище по новоотремонтирания сектор на бл. " Цар Симеон" - се вижда по какъв начин на ново ремонтирана улица лампите святкат и загасят за секунда - което безусловно може да ослепи водачи.

Водата в Сливен е изследвана в 11 пункта и отговаря на изискванията.