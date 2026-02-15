Месопустна неделя в Сливен

15.02.2026 13:59 , Канцелария (Сливенска митрополия)

На 15 февруари, Месопустна неделя, в Катедрален храм "Св. вмчк Димитрий Солунски" в гр. Сливен бе отслужена архиерейска света Литургия.

Богослужението бе възглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений, в съслужение с архимандрит Стефан – Епархийски духовен надзорник, ставрофорен иконом Евгений Янакиев – председател на храма, иконом Панайот Сотиров – духовен надзорник, протойерей Стилиан Станчев, свещеник Георги Георгиев, архидякон Вартоломей, архидякон Поликарп и дякон Юлиян Иванов.

На светата Литургия присъстваха множество вярващи, които с молитвено участие отбелязаха третата подготвителната неделя преди Великия пост.

След богослужението митрополитът се обърна към събралите се с архипастирско слово по повод низвержението на бившия свещеник Иван Иванов от кв. Речица.

Обръщение на Сливенския митрополит Арсений

След архипастирското слово митрополитът представи пред вярващите архимандрит Стефан, назначен за Епархийски духовен надзорник и изпълняващ длъжността архиерейски наместник на Ямболската духовна околия.

В знак на архипастирско благословение и признание владиката удостои архимандрит Стефан с награден кръст и набедреник с образа на Пресвета Богородица, като му пожела достойно и усърдно служение за благото на Светата Църква.

