Сливен, кратки вечерни новини, 15.02.2026 г., неделя

Протест в защита на разпопения свещеник Иван Иванов се състоя пред църквата „Света Троица“ в квартал „Речица“ в Сливен.

На 15 февруари, Месопустна неделя, в Катедралния храм „Св. вмчк Димитрий Солунски“ в Сливен бе отслужена архиерейска света Литургия, водена от Сливенския митрополит Арсений.

На празника Трифон Зарезан кметът на Сливен Стефан Радев отправи пожелания за здраве, берекет и успешна година към жителите и гостите на Глушник.

За тринадесета поредна година в Регионална библиотека "Сава Доброплодни" - Сливен се проведе Седмица на любовта, посветена на празника на влюбените - Св. Валентин, един от най-обичаните от младите хора, а и от всички влюбени празник.

Представители на Младежки дом Сливен посетиха училище “Панайот Хитов”, за да раздадат събраните послания от специално поставената „Кутия за валентинки“.

Поредното издание на фермерския пазар в Сливен предложи на своите посетители разнообразие от продукти – месни, пчелни, козметика, сувенири, бижута, текстил, био изделия, сладки изкушения.

С двудневна програма Сливен ще почете паметта на Апостола на свободата – Васил Иванов Кунчев.