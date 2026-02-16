Винария – Твърдица 2026: Празник на виното, традицията и споделената радост

16.02.2026 09:45 , Людмила Калъпчиева

На 14 февруари 2026 г. Твърдица отново се обедини около любовта към виното и уважението към българските традиции по време на празника „Винария – Твърдица 2026“.

Виното е повече от напитка – то е памет за земята, почит към труда и символ на вдъхновение. Във всяка бутилка живее история – за слънцето над лозята, за грижата на хората и за страстта, превърнала гроздето в изкуство.

Празничната атмосфера бе изпълнена с настроение, усмивки и споделени емоции. Бяха отличени победителите в категорията „Най-добро домашно вино“, а кулминацията на вечерта настъпи с коронясването на Царя на виното за 2026 година. Титлата заслужено получи г-н Динко Влайков, който прие короната и се закле да я пази достойно до следващото издание на празника.

В конкурсите „Най-добра домашна гозба за вино“ и „Най-добро мезе за вино“ участниците демонстрираха кулинарен талант и бяха наградени за своя майсторлък.

Организаторите изказват искрена благодарност към всички участници и гости. Заедно доказахме, че българското вино е гордост, която заслужава да бъде празнувана и предавана от поколение на поколение.