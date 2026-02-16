С тържествен ритуал в Пъдарево бе поставено началото на новата лозарска година

16.02.2026 09:52 , Людмила Калъпчиева

Лозовите масиви край село Пъдарево за поредна година събраха десетки жители и гости, които с традиционния ритуал по зарязване поставиха началото на новата земеделска година. Празникът премина в духа на българските традиции и с пожелания за здраве, плодородие и берекет.

Сред официалните гости на събитието бяха административният секретар на Община Котел Христо Карабекиров, заместник-председателят на Общински съвет – Котел адв. Владимир Мартинов и общински съветници. Заедно с местните жители те извършиха ритуалното зарязване и поляха с вино първите орязани лози, благославяйки труда на стопаните.

С приветствени слова към присъстващите се обърнаха кметът на село Пъдарево Петър Петров и секретарят на НЧ „Пробуда – 1928“ Веселина Карадимова, които отправиха искрени пожелания за здрава и успешна година.

Празничната програма продължи в центъра на селото, където дегустационна комисия обяви резултатите от традиционния конкурс за домашно бяло и червено вино – реколта 2025 г.

В категория „Бяло вино“ първо място бе присъдено на Мариян Славчев, второ място зае Петър Петров, а трето – Митко Митев.

В категория „Червено вино“ отново с първо място бе отличен Мариян Славчев, следван от Антон Енев и Христо Иванов.

По повод празника кметът на община Котел Коста Каранашев отправи поздрав към всички лозари и винопроизводители чрез личната си страница в социалните мрежи, подчертавайки значението на Трифон Зарезан като символ на труда, вярата и надеждата за плодородна година. Той пожела здраве, благополучие и богата реколта на всички стопани.