Нова Загора ще почете паметта на Васил Левски на 18 февруари

16.02.2026 09:58 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 18 минути | 0

Община Нова Загора кани всички жители и гости на града да се присъединят към тържествената церемония, която ще се състои от 11:00 ч. пред паметника на Апостола. Там ще сведем глава пред неговата саможертва и ще си припомним заветите му, които и днес остават морален ориентир за поколенията.

По време на церемонията ще бъде прочетено съвременното „Писмо до Апостола“ – писмо от много гласове, обобщило посланията на признателност и преклонение, събрани в рамките на инициативата на НЧ „Д. П. Сивков – 1870“.

Свободата е отговорност. Чистата и свята република е завет.

Нека бъдем заедно. Нека бъдем достойни. Нека покажем, че помним!