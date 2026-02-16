Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 16.02.2026 г.

16.02.2026 10:04 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 12 минути | 0

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 13.02.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 16.02.2026 Г.

Котел: Служители от участък „Градец“ към РУ-Котел са задържали 22-годишен криминално проявен мъж за притежание на наркотични вещества. Проверката е извършена на 14 февруари, около 20,00 часа, в село Градец. В задържания е намерена и иззета опаковка, съдържаща суха листна маса, която е реагирала положително при теста за наркотици. Мъжът е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Твърдица: На 14 февруари, около 11,35 часа, в дежурната част на РУ-Твърдица е получен сигнал от ДГС-Твърдица за убити две кошути в горска територията, намираща се в землището на град Твърдица. На мястото служители на ДГС са установили мъж на 32 години, криминално проявен от град Мъглиж. Той е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Сливен: На 14 февруари, в 15,46 часа, в дежурната част на РУ-Сливен, е получен сигнал от жена на 22 години. Тя е съобщила за опит да бъде запалена междинна входна врата на етаж в жилищна сграда, намираща се в сливенския квартал „Дружба“. Извършен е оглед на място, предприети са издирвателни действия. Образувано е досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

На 13.02.2026 г., в 10,21 часа, в РСПБЗН – Котел, е получен сигнал за пожар в ел. табло към частен имот на ул. „П. Матеев“ в град Котел. Произшествието е ликвидирано от един екип на РСПБЗН-Котел. Пострадали няма. Унищожена е ел. разпределителна кутия. Спасена е сградата.

На 15.02.2026 г., в 22,51 часа, в РСПБЗН – Сливен е получен сигнал за запален пластмасов контейнер за отпадъци в сливенския квартал „Ст. Заимов“. Произшествието е ликвидирано от един екип на РСПБЗН-Сливен. Най- вероятната причина за пожара е изхвърлени незагасени материали. Унищожени са два контейнера. Спасени са един автомобил и трафопост, намиращи се в близост до контейнерите.