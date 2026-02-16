Малчуганите в Глушник ще се радват на обновена детска площадка

16.02.2026 11:47 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Община Сливен предприе действия по цялостно реновиране на детската площадка в центъра на село Глушник. Пространството за игра е с изцяло нови елементи, нови пейки и кошчета. Нова въртележка, люлка и други комбинирани детски съоръжения, ще радват малките жители на селото. Пространството за игра е обезопасено с ударопоглъщаща настилка и с изцяло нови оградни елементи.

Кметът на Глушник Димитър Петков благодари на Община Сливен в лицето на кмета Стефан Радев, който е откликнал в най-кратки срокове на молбата и дългогодишните усилия на жителите на селото за обновено пространство за забавления за малчуганите. Петков допълни, че предстои облагородяване на пространството със зелена растителност.

Средствата за обновяването на детската площадка са осигурени от общинския бюджет.