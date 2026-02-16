Обучение за здравни специалисти по темата за медицинския стандарт по здравни грижи

16.02.2026 14:37 , Връзки с обществеността

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" | Сливен

В МБАЛ ”Д-р Иван Селимински-Сливен” се проведе обучение на специалистите по здравни грижи на тема: „Медицински стандарт по здравни грижи: въвеждане в практиката на планиране, осъществяване и оценка на здравните грижи“.

Лектор беше проф. Силвия Борисова, д.оз.н. от МУ-Варна „Проф.д-р Параскев Стоянов” . На обучението присъстваха 59 специалиста по здравни грижи.

Целта на обучението е да подпомогне прилагането на Медицинския стандарт по здравни грижи в болничната практика; да развие умения за планиране, осъществяване и оценка на здравните грижи; да повиши качеството и безопасността на предоставяните здравни грижи и да уеднакви практиките на специалистите по здравни грижи.

Медицинският стандарт „ Здравни грижи” е утвърден с Наредба № Н-5 от 17 октомври 2025 г. Присъстващите се запознаха с изискванията за осъществяване на дейността по здравни грижи. Всички специалисти по здравни грижи прилагат систематичен метод за предоставяне на качествени грижи на пациентите; динамичен и непрекъснат цикъл, гарантиращ на пациента индивидуализирана и целенасочена грижа, която отговаря на специфичните му нужди.

Проф. Борисова изтъкна, че Медицинският стандарт по здравни грижи регламентира изискванията за планиране, осъществяване, оценка и документиране на здравните грижи от специалистите по здравни грижи с цел осигуряване на качество, безопасност и професионална отговорност.

Какво всъщност се променя в практиката с този стандарт? :

- създадена е ясна професионална рамка,

- утвърждава се професионалната автономия;

- планиране и документиране;

- повишаване качеството и безопасността

- промяна в отговорността.

-

Лекторът посочи какво изисква практическото прилагане на стандарта ,а именно - структурирана оценка на потребностите от здравни грижи; планиране на здравните грижи; осъществяване на планираните дейности като осъзнат професионален процес; оценка на резултатите и актуализиране на плана за здравни грижи; документиране на предоставените здравни грижи.

По своята същност мединският стандарт е нормативен документ със задължителен характер, определя начинът на предоставяне на здравни грижи, регламентира процеса на здравните грижи , служи като основа за контрол и оценка на практиката. Обхваща:

1.Планиране

2.Осъществяване

3.Оценка

4.Документиране на здравните грижи

Разгледани бяха и нормативната рамка и професионалната отговорност -стандартът определя задължителните изисквания към практиката и регламентира професионалните дейности на специалистите по здравни грижи, като създава единна рамка за качество и безопасност.

Беше обособено планирането като център на стандарта и какво включва то. Обърна се внимание и на плана за здравни грижи като динамичен документ. Представи се пред аудиторията алгоритъм за планиране на здравните грижи и основната структура за плана на здравни грижи. Определяне на проблем -разгледаха се и примери с практическа насоченост. В хода на обучението се формулираха цели и преход от проблем към цел. Разгледани бяха и интервенциите като конкретни професионални действия, чрез които се постигат целите, както и стъпките за избор на интервенции и как от интервенциите се формулира очакван резултат.

Наблегна се и на оценката на грижите, какво използваме за оценка на грижите и какво следва задължително след оценката. Обучението завърши с дискусия и практическо прилагане на планиране, осъществяване и оценка на здравните грижи.

Курсът е акредитиран по ЕКС на БАПЗГ.