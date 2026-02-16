Седмицата в ЕП: 16 – 22 февруари 2026 г.

16.02.2026 15:18 , Людмила Калъпчиева

Външни парламентарни дейности, делегации на парламентарни комисии

Дискусия „Бъдещето на сектор Вино: европейски перспективи“ / София. На 18 февруари 2026 г., сряда, от 10 ч. в Литературен клуб "Перото" в НДК, София Бюрото на Европейския парламент в България организира дискусия „Бъдещето на сектор Вино: европейски перспективи“. Целта на събитието е производители, търговци и браншови организации от сектора на винопроизводителите да обсъдят с членове на Европейския парламент темите от приетия неотдавна „Пакет за виното“ и оставащите предизвикателства професионалистите в този сектор в България.

Отбрана / Полша и Чехия. Делегация от комисията на ЕП по сигурност и отбрана (SEDE) ще посети Полша и Чехия, за да направи оценка как отбранителната им промишленост се адаптира към продължаващата война в Украйна. Членовете на ЕП също така ще проучат как секторът реагира на новите инициативи на ЕС за укрепване на отбранителната, технологичната и промишлената база на Европа и сътрудничеството с украинската страна (от понеделник до сряда).

Международна търговия / Филипини. Членове на комисията на ЕП по международна търговия (INTA) ще посетят Манила, Филипините, където ще обсъдят икономическите, търговските и инвестиционните отношения между ЕС и страната. Евродепутатите ще се срещнат с представители на правителството, законодателната власт и други организации, като фокусът на срещите ще бъде върху постигнатия напредък в преговорите за споразумение за свободна търговия (от понеделник до сряда).

Европейски щит за демокрацията / САЩ. Членове на специалната комисия относно Европейския щит за демокрацията (EUDS) ще посетят Вашингтон и Ню Йорк, САЩ, където ще обсъдят начините за справяне с хибридните заплахи, киберсигурността, шпионажа, чуждестранното манипулиране на информация и вмешателство (FIMI) с представители на Министерството на правосъдието, Конгреса на САЩ, Федералното бюро за разследване (ФБР), неправителствени организации и медийни организации (от понеделник до сряда).

Разширяване / Черна гора и Албания. Делегация на комисията на ЕП по външни работи (AFET) ще посети Черна гора и Албания, двете най-напреднали страни кандидатки за членство в ЕС, за да направи оценка на постигнатия напредък и оставащите реформи по пътя им към членство в ЕС. Посещението ще допринесе и за работата на комисията AFET по предстоящите доклади на ЕП относно напредъка на двете държави за членство в ЕС (от понеделник до сряда).

Върховенство на закона / Испания. Членове на ЕП от комисията по граждански свободи (LIBE) ще посетят Мадрид, Испания, където ще се срещнат с членове на парламента на страната, съдебната власт и организации на гражданското общество, за да направят оценка на състоянието на европейските ценности, с акцент върху независимостта на съдебната власт и усилията за борба с корупцията. Делегацията беше организирана по препоръка на Групата на Европейския парламент за наблюдение на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права (понеделник и вторник).

„Еразъм+“ и „Творческа Европа“ / Обединено кралство. Делегация на комисията на ЕП по култура и образование (CULT) ще посети Лондон, Обединеното кралство, за да направи преглед на текущата реинтеграция на страната в програмите на ЕС, по-специално „Еразъм+“ и „Творческа Европа“. Членовете на ЕП ще обсъдят също така мобилността на младите хора и артистите на турнета с представители на правителството на Обединеното кралство, парламента, културните институции и творците (от понеделник до сряда).

Незаконен стрийминг на събития на живо / Испания. Членовете на ЕП от комисията по правни въпроси (JURI) ще посетят Мадрид, Испания, за да съберат информация за това как страната се справя с незаконното излъчване на събития на живо, включително на спортни събития. Членовете на ЕП ще се срещнат с представители на правителството, Сената и Националния съд, както и с националната полиция и спортни и радио- и телевизионни организации. Испания е първата държава от ЕС, която създаде съдебен прецедент за блокиране на незаконни предавания на живо (от понеделник до сряда).

Програма на председателя на ЕП. В понеделник председателят на ЕП Роберта Мецола ще посети Вилнюс (Литва), където ще се срещне с министър-председателя Инга Ругиниене и ще направи официално обръщение по време на честванията на Деня на независимостта на Литва; следобед тя ще се срещне с президента на страната Гитанас Науседа, след което двамата ще проведат обща пресконференция.