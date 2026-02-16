Доклад на Богослужебната комисия по Църковното дело на Иван Янков Иванов

16.02.2026 15:35 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди 47 минути | 13

Публикуваме Доклада на богослужебната комисия по Църковно-наказателното дело на низвергнатия иконом Иван Янков Иванов.

Отвори PDF

На следните линкове можете да видите част от видеоклиповете по делото:

amp;list=PLzIdhl0oiyQ0vc_rMHaclVLlPq1c0tiSQ