Публикуваме Доклада на богослужебната комисия по Църковно-наказателното дело на низвергнатия иконом Иван Янков Иванов.
На следните линкове можете да видите част от видеоклиповете по делото:amp;list=PLzIdhl0oiyQ0vc_rMHaclVLlPq1c0tiSQ
Сливенска митрополия
Доклад на Богослужебната комисия по Църковното дело на Иван Янков Иванов
Размер: 14.9MiB | Тип: PDF