Сливен. Новини от източника. Последни новини

Доклад на Богослужебната комисия по Църковното дело на Иван Янков Иванов

, Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди 47 минути | 13

Сливенска митрополия

Публикуваме Доклада на богослужебната комисия по Църковно-наказателното дело на низвергнатия иконом Иван Янков Иванов.

Отвори PDF

На следните линкове можете да видите част от видеоклиповете по делото:

amp;list=PLzIdhl0oiyQ0vc_rMHaclVLlPq1c0tiSQ

Файлове

Доклад на Богослужебната комисия по Църковното дело на Иван Янков Иванов

Размер: 14.9MiB | Тип: PDF

Реклама