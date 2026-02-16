16.02.2026 16:16 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество

В дни, в които вярата в устойчивостта на обществото и силата на човешките взаимоотношения често е поставена на изпитание, примерът на дългогодишните семейства ни напомня за най-стабилната основа, върху която се гради всяка общност – семейството.

От 7 до 14 февруари в България за 15-а поредна година се отбелязва Световната седмица на брака – инициатива, посветена на устойчивостта на семейството, взаимното уважение и силата на дългогодишната обич. По този повод кметът на Община Нова Загора Галя Захариева посети и поздрави лично над 150 семейства от всички населени места на територията на общината, които имат повече от 50 години съвместен живот.

Срещите преминаха в сърдечна и вълнуваща атмосфера, изпълнена със спомени, признателност и споделени истории.

„Вашият съвместен път е вдъхновяващ пример за вярност, мъдрост и споделеност. Благодаря Ви, че вече повече от половин век съхранявате достойнството на семейните ценности и сте гордост за нашата община. Желая Ви здраве и още много споделени дни, изпълнени с топлота и обич! Честит празник на Вашата любов!“, се казва в поздравителния адрес на кмета Галя Захариева до всяка двойка.

Тя изрази своята искрена благодарност към всички семейства за достойния пример, за съхранените традиции и за приноса им към сплотеността и устойчивостта на общността в Община Нова Загора.

По време на срещите със семействата и техните близки кметът разговаря с тях и за предизвикателствата на съвременното време, развитието на общината и необходимостта от общи усилия.

„Изключително важно е добрите примери да бъдат разказвани и споделяни – особено тези, които ни учат на морал, на ценности, на взаимност, на компромис и на умението да изслушваме другия и заедно да преминаваме през трудностите“, сподели след срещите г-жа Захариева.