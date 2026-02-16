Сливен, кратки вечерни новини, 16.02.2026 г., понеделник

16.02.2026 15:55 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Детската площадка в центъра на село Глушник беше изцяло обновена от Община Сливен.

След поредица от разнообразни и вдъхновяващи събития приключи тазгодишната Седмица на любовта в Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ в Сливен.

На 20 февруари от 19:00 часа Държавен куклен театър – Сливен ще представи премиерата на спектакъла „Бъди ми приятел“ – сценична версия на едноименната книга на Юлия Спиридонова.

Народният представител от ПП–ДБ Татяна Султанова представи публичен отчет за дейността си в 51-ото Народно събрание.

Община Сливен и Министерство на труда и социалната политика сключиха договор за финансиране по инвестиция за закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни за предоставяне на социални услуги в Община Сливен.

Нови шест професии ще се овладяват в училищата в област Сливен - това са „Роботика“, „Интелигентни системи“, „Съдебна администрация“, „Спедиторски услуги“, „Електрически инсталации“ и „Помощник-възпитател“.

Вчера, 15 февруари 2026 г., в зала "Васил Левски" в град Сливен лидерът БК "Сливен баскет" надделя над БК "Вълци Разград" със 72:68 в мач от редовния сезон на ББЛ А група — Изток.