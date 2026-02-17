Беседа за Левски и творческа работилница събраха първокласници в библиотека „Зора“

17.02.2026 08:37 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 42

Беседа, посветена на живота и делото на Васил Левски, и творческа работилница на тема „Героите на България“ се проведоха днес в библиотека „Зора“.

Гости на събитието бяха учениците от 1 б клас с класен ръководител Анета Черкезова, 1 а клас с учител Ваня Симеонова и 1 в клас с учител Антония Петкова от НУ „Васил Левски“.

Библиотекарите запознаха първокласниците с делото на Апостола на свободата, разказаха им интересни факти от неговия живот и ги въведоха в света на книгите, посветени на националния герой. Децата с любопитство разгледаха издания за Васил Левски, а с особен интерес разлистиха копие на личния му бележник. Срещата продължи с рецитал на стихове, посветени на най-великия българин.

В рамките на творческата работилница малчуганите с ентусиазъм и старание изработиха книжки под надслов „Героите на България“, като вложиха много старание и въображение.

Екипът на библиотека „Зора“ благодари на децата и техните учители за вдъхновяващата среща и очаква нови съвместни инициативи. До нови срещи в библиотеката!