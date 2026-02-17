AMD и TCS ще предоставят съвременна ‘Helios’ AI архитектура в Индия

17.02.2026 09:27 , Людмила Калъпчиева

• Предприятията в цяла Индия ще получат достъп до нова 200MW инсталация на AMD „Helios“ AI архитектура с мащабируеми стелажни системи, която ще подкрепи индийските AI инициативи и AI разработчици.

• AMD и TCS ще помогнат на корпоративните клиенти да ускорят внедряването на изкуствен интелект в голям мащаб с платформа за обучение и анализи, разработена за подобряване на оперативната ефективност, времето за внедряване и реалното въздействие върху предприятията в различните клонове на икономиката.

Санта Клара, Калифорния, САЩ и Мумбай, Индия, 16 февруари 2026 г.: AMD (NASDAQ: AMD), лидер във високопроизводителните и AI изчислителни решения, и Tata Consultancy Services (TCS) (BSE: 532540, NSE: TCS), глобален доставчик на ИТ услуги и бизнес решения, разширяват своето сътрудничество. TCS, чрез дъщерното си дружество HyperVault AI Data Center Limited (HyperVault), и AMD ще разработят съвместно стелажен дизайн на AI инфраструктура, базирана на платформата AMD „Helios“, в подкрепа на националните инициативи на Индия в областта на изкуствения интелект.

Базирана на графични процесори AMD Instinct™ MI455X, процесори AMD EPYC™ „Venice“ от следващо поколение, мрежови карти AMD Pensando™ Vulcano и отворената софтуерна екосистема ROCm™, платформата „Helios“ е създадена специално за изграждане на мащабируема, стелажна AI инфраструктура. „Helios“, комбиниран с експертния опит и мащаба на TCS в корпоративния сектор, ще ускори внедряването и ще подобри оперативната ефективност на организациите. Като част от това стратегическо сътрудничество, двете компании ще предложат проект за център за данни с AI възможности и капацитет до 200 MW, и ще работят с доставчици на облачни услуги и AI фирми, за да ускорят изграждането на центрове за данни в Индия.

Д-р Лиза Су, президент и СЕО на AMD, заяви: „Въвеждането на изкуствен интелект се ускорява от пилотни проекти до мащабни внедрявания и тази промяна изисква нов план за изчислителна инфраструктура. С „Helios“ ние предоставяме отворена, мащабируема за стелажи/шкафове платформа за изкуствен интелект, проектирана за производителност, ефективност и дългосрочна гъвкавост. Заедно с TCS ние даваме възможност на предприятията в цяла Индия да внедряват изкуствен интелект в голям мащаб днес, докато изграждат изчислителната основа на утрешния ден.“

К. Критивасан, управляващ директор и СЕО на TCS, заяви: „Това сътрудничество полага основите за първата в Индия инфраструктура на AMD с изкуствен интелект, базирана на „Helios“. Чрез комбиниране на силните ни страни в областта на изкуствения интелект, свързаността, устойчивото захранване и усъвършенстваното инженерство на центрове за данни, ние сме готови да предоставим най-съвременни инфраструктурни решения за компании, работещи с изкуствен интелект, и глобални организации. Развълнувани сме да задълбочим дългогодишното си партньорство с AMD, като разширяваме участието си в AI екосистемата –От инфраструктура към интелигентност.“

TCS създаде HyperVault през 2025 г. с визията да предостави гигаватова, защитена и надеждна инфраструктура, готова за изкуствен интелект, за облачни доставчици, компании за изкуствен интелект и глобални предприятия. Това съобщение следва неотдавна установеното стратегическо сътрудничество между TCS и AMD, целящо да помогне на предприятията да мащабират внедряването на изкуствен интелект и да модернизират хибридните среди.

За AMD

AMD (NASDAQ: AMD) е движеща сила в областта на високопроизводителните и AI изчислителни системи, за да реши най-важните предизвикателства в света. Днес технологиите на AMD захранват милиарди приложения в облачна и AI инфраструктура, вградени системи, AI персонални компютри и игри. С широко портфолио от AI оптимизирани процесори, графични процесори, мрежови технологии и софтуер, AMD предоставя пълноценни AI решения, които осигуряват производителността и мащабируемостта, необходими за новата ера на интелигентните изчисления. Научете повече на www.amd.com.

За Tata Consultancy Services Ltd (TCS)

Tata Consultancy Services (TCS) (BSE: 532540, NSE: TCS) е предпочитан партньор за дигитална трансформация и технологии за водещи организации в индустрията по целия свят. От създаването си през 1968 г. TCS поддържа най-високите стандарти за иновации, инженерно съвършенство и обслужване на клиентите.

Опираща се на наследството на Tata Group, TCS е фокусирана върху създаването на дългосрочна стойност за своите клиенти, инвеститори, служители и общността като цяло. С висококвалифицирана работна сила от над 580 000 души, разпределена в 55 държави и 202 центъра за предоставяне на услуги по целия свят, компанията е призната за водещ работодател на шест континента. Със способността си бързо да прилага и мащабира нови технологии, компанията е изградила дългосрочни партньорства със своите клиенти, помагайки им да се превърнат в постоянно адаптивни предприятия. Много от тези взаимоотношения са се запазили в продължение на десетилетия и са преминали през всеки технологичен цикъл, от мейнфрейм компютрите през 70-те години на миналия век до изкуствения интелект днес.

TCS спонсорира 14 от най-престижните маратони и събития за издръжливост в света, включително маратоните TCS New York City, TCS London и TCS Sydney, с фокус върху насърчаване на здравето, устойчивостта и овластяването на общността.

TCS генерира консолидирани приходи от над 30 милиарда щатски долара през фискалната година, приключила на 31 март 2025 г. За повече информация посетете www.tcs.com

