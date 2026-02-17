17.02.2026 09:37 , Людмила Калъпчиева

Десетки родители на ученици от IV Основно училище в Сливен излязоха на протест и обявиха бойкот на учебните занятия заради тревоги, че поведението на 11-годишен ученик застрашава безопасността на останалите деца. Причината за недоволството са поредица инциденти, които според част от родителите създават страх у децата и нарушават нормалния учебен процес.

Родителите споделят, че децата им разказват за внезапно влизане по време на час, крясъци, удари по врати и стресови ситуации, които ги изплашват. Някои от тях разказват, че класните стаи са били заключвани, за да се предотврати влизането на момчето по време на учебни часове.

Директорката на училището потвърди, че на 30 януари е имало инцидент, при който ученикът е проявил агресия към учител, нанасяйки ритници и удари с ключове, което е довело до травма в областта на окото.

Ръководството на учебното заведение е подало сигнали до институциите, включително Регионалното управление на образованието, полицията (включително Детска педагогическа стая) и отдел „Закрила на детето“, като е била проведена среща с участието на майката на ученика.

Родителите настояват за спешни мерки, които да гарантират безопасността на всички ученици и учители, като не изключват, че бойкотът може да продължи, ако не бъде даден отговор и решение на проблема. По време на протеста прозвуча и тревожен детски въпрос: „Мамо, какво да направя, ако той ми извади нож?“ – което допълнително подчертава напрежението сред семействата.

Според родители и представители на училищната общност ученикът има специални образователни потребности (СОП) и се нуждае от подкрепа и работа със специалисти, но същевременно се отбелязва необходимостта от мерки за защита на останалите деца и осигуряване на спокойна среда за учене.

Очаква се компетентните институции да се произнесат и да предприемат конкретни действия по случая, така че да бъде намерен балансиран изход, който да гарантира както правото на образование и подкрепа за детето с проблемно поведение, така и безопасността на останалите ученици и педагогическия колектив.