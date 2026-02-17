Детокс вместо диети: Иван Гарабитов с лесна рецепта за пролетно обновяване

17.02.2026 09:52 , Людмила Калъпчиева

След зимните празници тялото често носи тежестта на преяждане, стрес и липса на движение и има нужда от разтоварване, за да възстанови баланса и имунитета си. Именно сега е най-подходящият момент за пречистване, категоричен е Иван Гарабитов – автор на българския патент в здравословното отслабване и създател на методика, помогнала на хиляди хора да възвърнат здравето и формата си без диети, медикаменти и йо-йо ефект.

Медиите го определят като „българския гуру в отслабването“, а резултатите от неговия метод са впечатляващи – свалени между 5 и 162 килограма, възстановено здраве и видимо подмладяване. За много от хората, преминали през Методиката Гарабитов, терапевтът е буквално спасител. Като 276-килограмовия Димчо Тодоров от Първомай, когото лекарите „отписаха“, а той благодарение на Иван се радва на „втори живот“ след като подобри рекорда за свалени килограми – цели 162.

Според Гарабитов февруари е най-подходящия месец за детоксикация. Най-лесния и приятен начин за изчистване е чрез кратка течна детокс програма с натурални сиропи – швейцарски дървесен сок от палми и клен и авторския продукт „Дар от Гарабитов“. Те са вкусна течна храна, която подхранва организма, без да го натоварва. В същото време изхвърлят от тялото натрупаните токсини, болните и стари клетки, подпомагат нервната проводимост, изчистват кръвоносните съдове, регулират кръвната захар и кръвното налягане. Детоксикацията може да продължи 3, 5 или 7 дни, през които организмът преминава в режим на обновяване и се освобождава от отровите. Кратката 3-дневна програма изчиства храносмилателната система, 5-дневната – кръвоносната, а 7-дневната – вътрешните органи.

„Хората, които от години правят пречистване през февруари, си приличат по едно – здрави са, активни и пълни с енергия“, посочва Иван Гарабитов.

„Ако не изчистваме организма редовно, имунната система отслабва и се отваря път за болести“, предупреждава терапевтът. По думите му здравето, младежкият вид и дълголетието зависят от три основни фактора – вяра, воля и постоянство.

Терапевтът съветва промяната да започне с малки, но постоянни стъпки – движение, позитивни мисли и полезно хранене. Още в леглото сутрин можем да правим 36 пъти свиване и отпускане пръстите на ръцете и краката, с ръце изпънати напред. След това да продължим с 25 клякания. Този сутрешен ритуал в продължение на месец води до осезаемо обновяване на тялото. „Психическият стрес се изчиства само с физическа активност. Движението е живот“, категоричен е Гарабитов и предупреждава, че продължителното стоене в статично положение пред екрани е пагубно, особено за децата. Иван допълва, че храненето в състояние на гняв или под влияние на негативна информация превръща храната в отрова.

„Силата е в нас. Искам означава мога. Най-важното е да започнем – сега“, обобщава Иван Гарабитов.