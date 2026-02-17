17.02.2026 10:10 , Канцелария (Сливенска митрополия)

ДЕКЛАРАЦИЯ НА СВЕЩЕНСТВОТО ОТ ГР. СЛИВЕН И ДУХОВНАТА ОКОЛИЯ, В ПОДКРЕПА НА РЕШЕНИЕТО НА СВЕТИЯ СИНОД НА БПЦ-БП И ДУХОВНИЯ СЪД НА СЛИВЕНСКА МИТРОПОЛИЯ ЗА НИЗВЕРЖЕНИЕТО НА ИКОНОМ ИВАН ИВАНОВ

Ние, свещенослужителите на Българската православна църква – Българска патриаршия от гр. Сливен и духовната околия, с настоящата декларация категорично заявяваме, че напълно и недвусмислено подкрепяме решенията на Сливенския епархийски съвет, на Епархийския духовен съд и Светия Синод на Българската православна църква – Българска патриаршия, по повод низвержението на бившия ни събрат Иван Янков Иванов.

Изразяваме нашето възмущение от непрекъснатото поругание, упражнявано от българи-християни против нашия Митрополит и Светия Синод за каноничните и уставни решения по повод кощунствените деяния: реформа, лъжлива клетва и разпространяване на манипулации от страна на Иван Иванов, защото православният християнин знае думите на св. ап. Павел: „началника на твоя народ да не злословиш„ (Деян.23:5).

Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений никога не е забранил на никого да използва в богослуженията този език, който неговите енориаши намират за разбираем – църковнославянски или български, но само и единствено според утвърдените от Светия Синод текстове.

Смятаме за неоснователна всяка подкрепа и поддръжка към низвергнатия ни събрат, тъй като той отдавна прекрачи границите на всяка каноническа допустимост. Многократно мнозина от нас се опитваха през годините, да подкрепят нашия събрат в завръщането му към каноническата традиция на светата ни Църква, но той така и не осъзна правилно своето място в нея, което ясно се вижда и от факта, че вече няколко дни той, чрез свои подставени лица, активно ангажира публичното внимание със своя казус, който вече получи своя естествен и ПРАВИЛЕН завършек.

Цялото му поведение в момента показва, че той е чужд на Църквата и че няма власт, която той или неговите привърженици да поставят по-горе от неговата собствена.

Пак и отново заявяваме, че напълно подкрепяме свещеноначалието в закъснялото с години низвержение на нашия бивш събрат Иван Янков Иванов, за когото се молим да се опомни и осъзнае. Следват подписите на свещениците от гр. Сливен и духовната околия: