17.02.2026 11:20 , Връзки с обществеността

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 38

Ще бъдат взети всички необходими мерки децата и родителите да се чувстват спокойни и сигурни в училище „Димитър Петров. Това заяви днес кметът Стефан Радев пред журналисти по повод нежелание на родителите да пускат децата си на училище заради поведението на едно дете. „Да припомним, че присъствието на децата в училище е задължително, а работа на директора е да осигури сигурна среда и това ще бъде направено“, каза още Стефан Радев.

Заместник-кметът Пепа Чиликова информира, че в Общината не е постъпвал сигнал за безпокойството на родителите. Има сигнал за инцидент, който се е случил на 30 януари с един от учителите и въпросното дете.

„Предстои да говорим с директора на училището. Не сме уведомени, че родителите имат намерение да не пускат децата си на училище. Надявам се още днес да вземем най-доброто решение и децата утре да посещават учебни занятия“, каза Чиликова.

Тя допълни, че става въпрос за дете с доказани специално образователни потребности. Насочено е към индивидуална форма на обучение. С него работят специалисти от социалните услуги на Общината и от Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания. Детето посещава училище „Димитър Петров“ за индивидуална работа в рамките на час и половина.

„Ситуацията, която може би е искала да обясни директорката в медийното си участие, е че трябва да има съгласие на майката. На последния координационен механизъм, който се е състоял в самото училище във връзка с инцидента с учителя, е препоръчано на майката детето да бъде включено в друга форма на обучение, което тя е отказала. Това мога да кажа към момента. Не е добре, когато има толкова много родители, които не са спокойни за децата си. Ще намерим начин да препоръчаме това, което е най-добро за детето и майката да приеме препоръките на всички специалисти и колегите от РУО“, допълни Чиликова.