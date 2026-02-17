17.02.2026 11:18 , Ефросина Кисьова (ПГПЗЕ "Захарий Стоянов")

Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" | България | преди около 1 час | 40

От 12 до 14 февруарив НАТФИЗ - София се проведе XXVI Национален конкурс за училищен театър на испански език. За трета поредна година театралната група на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ участва в този единствен по рода си национален форум за изява на театрален талант на испански език. Ние се представихме на 12 февруари. Отново бяхме посрещнати с радост, приветствани и поощрени от останалите участници, повече като приятели, отколкото като конкуренти на сцената. Можем спокойно да заявим, че вече сме разпознаваеми сред училищни театрални групи с много повече участия и опит през годините.

И все пак, отвъд чисто театралното събитие, ще запомним невероятната атмосфера, вълненията преди и след представлението. Ще запомним необикновено топлата вечер сред приятели, вече бивши наши ученици, които дойдоха да ни видят, да ни помогнат и на сцената, и сред публиката. Просто да бъдат с нас!

Чувството за приемственост, за общност и принадлежност към училището, в което сме израснали и в което растем, е наистина безценно богатство.

Почти в края на този пъстър ден изпяхме и HappyBirthdayв чест на Илияна от 9а клас, която порасна с една година далеч от дома, но заобиколена от искрена обич и добри приятели!

Поднасяме искрени благодарности на нашия гост-учител от Испания, Хайме Ариас Хименес, който замисли, подготви и осъществи с много старание и вяра това приключение.

Животът може да е сън, но може да е и мечта, която е постижима, щом вървим заедно към нея.