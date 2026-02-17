Сливен. Новини от източника. Последни новини

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2025 година

, Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Област Сливен | България | преди около 1 час

Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ представя основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2025 година.

Подробната информация можете да откриете в прикачения файл.

Файлове

Заетост10-1225

Размер: 83.7KiB | Тип: DOCX

