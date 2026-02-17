17.02.2026 12:12 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Община Сливен планира да осъществи дългогодишна идея, свързана с изграждане на голям зелен парк срещу Градската градина. Това обяви днес на брифинг кметът Стефан Радев. След заседание на 11 февруари, Министерски съвет е взел решение да предостави на Община Сливен теренът на бившите военни поделения – в частта от Спортно училище „Димитър Рохов“ до паркинга на Общинско предприятие „Градска мобилност“.

Теренът е около 60 дка и се предоставя на Общината за изграждане на селищен парк с детски и спортни съоръжения, както и атракциони. Приблизителната му големина се равнява на съществуващата Градска градина. Заедно с другия терен на Общината – от паркинга на градската мобилност до началото на кв. „Стоян Заимов“, който е около 100 дка, ще формира обща територия от близо 200 дка. Това по думите на градоначалника многократно ще надхвърли размера на Градската градина. Той обърна внимание на разработки и изследвания на територията на терените, които Общината е правила през годините, като уточни, че те не са окончателни. Те предвиждат изграждане на многофункционална зала, скейт парк, авто кино, площадка за обучения, свързани с бедствия и аварии и др. дейности на открито.

“От години се борим това да се случи. Благодаря на българското правителство в лицето на премиера в оставка Росен Желязков, на регионалния и на военния министър, съответно Иван Иванов и Атанас Запрянов. Предстои да сключим договор с областния управител в изпълнение на решението на Министерския съвет“, посочи Радев. Той информира още, че Общината има готовност веднага да започне изготвянето на подробния устройствен план, преобразуването на терените в публична общинска собственост и те да бъдат отредени за озеленяване. Кметът подчерта, че така урегулирани, те няма да могат да бъдат обявявани за продажба. „Смятаме да направим и допитване до гражданите, какво искат да има на новите терени. Но е добре, че те няма да бъдат продавани и застроявани с индивидуални проекти, а ще бъдат за целия град и за всички“, бе категоричен Радев. „Остава един терен от около 2 дка, за който не е приключила процедурата. Надявам се и там да я финализираме“.

По отношение на мястото на сградата на пожарната, която предстои да бъде изградена в същия район, кметът обяви, че то е променено по препоръка на бившия главен архитект на Общината и ще се намира в периферията на големия общински терен. „Новото място ще бъде на ъгъла на бул. „Хаджи Димитър“ и на новоизградената улица „Шести артилерийски пол“. В момента тече разработка на идейния проект.