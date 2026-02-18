Предстои подмяна на водопровода на Желю войвода

18.02.2026 08:00 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Предстои подмяна на водопроводната мрежа на сливенското село Желю войвода. Това обяви пред журналисти кметът Стефан Радев. Финансирането на дейностите ще бъде под формата на индиректен заем от страна на „Български ВиК холдинг“, който ще бъде отпуснат на сливенското водно дружество. Решението за финансирането през държавното дружество, е взето от Министерски съвет, посочи кметът. Той заяви, че е информиран от управителя на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ – инж. Пламен Трифонов, относно предстоящо общо събрание на Асоциацията по ВиК. На него предстои да бъде взето решение за получаване на заем от Холдинга за реализиране на проекта за подмяна на водопровода на селото. Дейностите предвиждат подмяна на около 16 км водопровод, на всички водопроводни отклонения, както и подмяна на помпените агрегати и дейности по други съоръжения.

„Радвам се, че „ВиК – Сливен“ са успели да защитят такъв проект, защото Желю войвода е най-голямото населено място след Сливен на територията на общината. Това е много сериозна и навременна подкрепа за общината и за ВиК инфраструктурата“, подчерта Стефан Радев.

Общата стойност на проекта е около 6,5 млн. евро и ще бъде финансиран от „Български ВиК холдинг“.