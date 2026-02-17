Сливен, кратки вечерни новини, 17.02.2026 г., вторник

Община Сливен получи безвъзмездно терен от бившите военни поделения и планира да изгради голям обществен парк.
Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ представи основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2025 година.
Десетки родители на ученици от IV основно училище в Сливен излязоха на протест и обявиха бойкот на учебните занятия заради притеснения, че агресивното поведение на 11-годишен ученик застрашава останалите деца.
Кметът на Сливен, Стефан Радев, заяви, че ще бъдат взети всички необходими мерки, за да се гарантира спокойствието и сигурността на децата и родителите в училище „Димитър Петров“.
Потомка на Васил Левски ще бъде гост в Сливен по повод отбелязването на 153 години от гибелта на Апостола на свободата.
През изминалото денонощие на територията на ОДМВР и РДПБЗН - Сливен не са регистрирани престъпления, тежки пътни инциденти и произшествия с материални щети.
Детската площадка в центъра на село Глушник беше изцяло обновена от Община Сливен.